"Известия": число жалоб на кибермошенничество за год сократилось на 24%

Как отмечают в Центробанке, этому могли поспособствовать самозапреты на кредиты

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Число обращений, связанных с кибермошенничеством, за 10 месяцев 2025 года уменьшилось более чем на 24% по сравнению с тем же периодом 2026 года, чему могла способствовать практика установки гражданами самозапретов. Об этом сообщили "Известиям" в пресс-службе Банка России.

Как отмечается, в эту категорию обращений входят заявления о спорных ситуациях при оформлении договоров и о несанкционированных списаниях, произведенных посторонними. Хотя снижение показателей обеспечили разные меры, введение самозапрета на оформление кредитов и займов заметно повлияло на динамику.

"Миллионы людей устанавливают самозапрет и для защиты от мошенников, и для защиты от спонтанных покупок и эмоционального потребления. Это очень хороший пример, подтверждающий рост финансовой грамотности и финансовой культуры в целом", - отметили изданию в регуляторе.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро. Общее количество установленных самозапретов на привлечение россиянами кредитов и займов в ноябре 2025 года увеличилось на 16,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,58 млн (в октябре - 1,35 млн).

По данным НБКИ, в многофункциональных центрах (МФЦ) в ноябре 2025 года было установлено на 10,8% больше самозапретов, чем в октябре. Их количество составило 280,6 тыс. (в октябре - 253,2 тыс.), а через "Госуслуги" - 1 297,1 тыс., или на 18,1% больше, чем в октябре (1 098,1 тыс.).

При этом услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ в ноябре заемщики воспользовались на 1,4% меньше, чем в октябре - 74,4 тыс. раз (в октябре - 75,6 тыс.), а на "Госуслугах" - 106,5 тыс. раз, или на 1,2% меньше, чем в предыдущем месяце (107,8 тыс.).