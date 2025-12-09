Опрошенные россияне назвали недвижимость самым желанным подарком на Новый год

Квартиру и загородный дом хотят чаще, чем путешествия, автомобили и ювелирные украшения, говорится в исследовании строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей России хотели бы получить в подарок на Новый год квартиру или загородный дом, следует из результатов исследования строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг", с которым ознакомился ТАСС. Недвижимость возглавила список самых желанных новогодних подарков, обогнав путешествия, автомобили и ювелирные украшения.

Опрос проводился на платформе "Яндекс. Взгляд". В нем приняло участие 1,1 тыс. респондентов, родившихся с 1960 по 2007 годы.

"Предновогодний опрос, проведенный среди жителей разных регионов страны, показал, что 35% респондентов мечтают получить в подарок на Новый год именно квартиру или загородный дом. Недвижимость встала на первое место среди самых желанных подарков, опередив путешествия (29%), автомобили (20%) и ювелирные украшения (16%)", - говорится в исследовании.

Там также отмечается, что у Деда Мороза 38% опрошенных россиян попросили бы в качестве новогоднего подарка квартиру у моря или в горах. Желание закрыть финансовые вопросы и долги выбрали 17% участников опроса, беззаботный год - 13%, а возможность помогать другим и делать мир лучше - 32%.

"При выборе подарка россияне отдают предпочтение практичности (33%) и пользе в быту (27%). При этом эмоциональная ценность и впечатления также важны для многих (10%), но наиболее важными оказались яркие эмоции и незабываемые впечатления (30%)", - заключили авторы исследования.