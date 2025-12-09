Гуцан: в РФ за полгода на скамье подсудимых оказались свыше 670 участников ОПГ

Это свидетельствует о правильных ориентирах правоохранительной системы, отметил генеральный прокурор России

Редакция сайта ТАСС

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Генеральная прокуратура РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 670 участников организованных групп или преступных сообществ оказались на скамье подсудимых в России по итогам полугодия. Об этом заявил в первом интервью ТАСС генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

"О правильных ориентирах правоохранительной системы свидетельствует рост не только общего числа зарегистрированных преступлений, но и конкретных злодеяний, совершенных в организованных формах, в крупном и особо крупном размерах. Только по итогам полугодия на скамье подсудимых оказалось свыше 670 участников организованных групп или преступных сообществ", - сказал генпрокурор.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.