Гуцан: в России взятки чаще дают и берут деньгами

Нередко для подкупа используют автомобили, часы, ювелирные изделия или услуги, отметил генеральный прокурор РФ

Редакция сайта ТАСС

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Генеральная прокуратура РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Коррупционеры в России чаще всего берут и дают взятки наличными деньгами, но также и автомобилями, часами, ювелирными изделиями или какими-либо услугами. Об этом заявил в первом интервью ТАСС генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

"Конечно, чаще всего взятки дают и берут наличными деньгами. Нередки и факты подкупа дорогими подарками - автомобилями, часами, ювелирными изделиями. Бывали случаи, когда в качестве взяток оказывались различные услуги, предоставлялись скидки, оплачивались туристические путевки, проводились ремонтные работы и строительство различных объектов недвижимости", - сообщил генпрокурор.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.