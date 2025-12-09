Генпрокурор рассказал о самых необычных предметах взятки

В качестве примеров Александр Гуцан привел взятки в виде дорогого массажного кресла, винного холодильного шкафа и даже ортопедического матраса

Редакция сайта ТАСС

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан рассказал о самых необычных предметах, используемых коррупционерами в качестве взятки.

"В качестве необычных могу привести примеры взяток в виде дорогого массажного кресла, винного холодильного шкафа и даже ортопедического матраса", - сообщил генпрокурор в своем первом интервью ТАСС.

По его словам, в этом нет ничего удивительного. "Предметом подкупа служит все то, что на текущий момент пользуется спросом", - добавил Гуцан.

Как отметил генпрокурор в интервью, в нынешнем году число коррупционных преступлений в России превысило средний показатель за пять лет, составив более 36 тыс. При этом средняя сумма взятки по выявленным фактам ее получения и дачи составила около 1 млн рублей.

Полный текст интервью будет опубликован 9 декабря в 11:00.