Гуцан: в России нарабатывается опыт для изъятия у коррупционеров криптовалюты

Создаются предпосылки, в том числе законодательного характера, для изъятия ценных бумаг, зарубежных активов, подчеркнул генеральный прокурор РФ

Редакция сайта ТАСС

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Опыт и предпосылки для изъятия у коррупционеров криптовалюты, ценных бумаг и зарубежных активов активно нарабатываются в России. Об этом ТАСС заявил в своем первом интервью генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

"Сегодня активно нарабатывается опыт и создаются предпосылки, в том числе законодательного характера, для изъятия криптовалюты, ценных бумаг, зарубежных активов", - сказал он.

21 октября на заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран СНГ Гуцан сообщил, что в настоящее время прорабатываются законодательные новеллы об установлении ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты, порядка ее изъятия и обращения в доход государства. Он подчеркнул, что развитие цифровой экономики, включая оборот криптовалюты, приобретает все большую актуальность. Так, при участии прокуратуры создана правовая основа для контроля за цифровой валютой и ее майнингом, а также по противодействию отмыванию преступных доходов через виртуальные активы. Закреплены механизмы отслеживания транзакций, имеющих коррупционный, террористический и экстремистский окрас, а также связанных с наркооборотом.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.