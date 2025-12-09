Гуцан заявил, что антикоррупционный локомотив в стране набрал нужную скорость

При этом механизмы выявления прокурорами незаконно нажитого имущества совершенствуются, отметил генеральный прокурор РФ

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Антикоррупционный локомотив набрал нужную скорость и останавливаться не собирается в части изъятия имущества у коррупционеров. Об этом ТАСС заявил в своем первом интервью генеральный прокурор РФ Александр Гуцан

"Антикоррупционный локомотив четко наметил курс, набрал нужную скорость и останавливаться не собирается. При этом, безусловно, механизмы выявления прокурорами незаконно нажитого имущества совершенствуются", - сказал он.

Он отметил, что конкретные цифры по количеству исков, изъятых объектов имущества или их стоимости могут "гулять", что само по себе не означает какой-либо активизации или просадки. "Как только мы получаем сигнал о коррупционном поведении, мы отрабатываем его, как говорится, по полной программе и во многом количественные показатели зависят уже не от усилий и активности прокуроров, а от степени алчности и пораженности сознания конкретного коррупционера, попавшего в поле зрения прокуратуры в отдельно взятом периоде", - подчеркнул Гуцан. В целом, по его словам, все задачи поставлены, прокуроры знают, что и как делать, и работа в этом направлении будет продолжена.

