Названо самое популярное направление СПО в 2025 году

По данным Минпросвещения, это "Сестринское дело", где обучение начали 84 332 человека

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Максимальное число поступивших в учреждения среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году зарегистрировано по направлению "Сестринское дело". По этому профилю обучение начали более 84 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ранее в Минпросвещения сообщили ТАСС, что в 2025 году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 млн ребят.

"Максимальное количество зачисленных зарегистрировано по направлению "Сестринское дело", где обучение начали 84 332 человека. Второе место занимают "Информационные системы и программирование" с показателем 74 304 учащихся", - говорится в сообщении.

Также в список пяти популярных направлений вошли "Лечебное дело" (37 тыс.), "Правоохранительная деятельность" (31 тыс.), "Туризм и гостеприимство" (29 тыс.).

Кроме того, в число лидеров по количеству поступивших студентов вошли направления "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)" (28 тыс.), "Повар, кондитер" (26,4 тыс.), "Преподавание в начальных классах" (26,3 тыс.) и "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" (25 тыс.). Направление "Дошкольное образование" объединило 17 тыс. ребят.