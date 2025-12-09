Гуцан потребовал от подчиненных отчитываться не инструментами, а результатами
Редакция сайта ТАСС
07:03
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генпрокурор России Александр Гуцан потребовал от подчиненных отчитываться не инструментами, а результатами. Об этом он сообщил ТАСС в первом интервью в этой должности.
"Я уже довел до своих подчиненных, что отчитаться инструментами не получится. Людям нужны не проведенные совещания, семинары и прочее, а реальная отдача. Не резонанс в СМИ, а конкретные ощутимые результаты - восстановленные права, взысканное в доход государства или возвращенное законным владельцам имущество", - сказал он.
Гуцан подчеркнул, что именно результаты являются мерилом работы надзорного ведомства на антикоррупционном треке.
Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 9 декабря.