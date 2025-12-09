Жильцы поврежденных при атаке БПЛА домов в Чебоксарах возвращаются в квартиры

Специальная комиссия оценит состояние зданий и ущерб

ЧЕБОКСАРЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Жильцы домов, поврежденных при атаке БПЛА в Чебоксарах, начинают возвращаться в свои квартиры. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Чебоксар Станислав Трофимов.

"Обновление по ситуации в Чебоксарах. Ситуация под контролем. Жители возвращаются в свои квартиры (кроме дома по адресу: пр. Ивана Яковлева, 6)", - написал Трофимов в своем Telegram-канале.

По его словам, для оценки состояния зданий и нанесенного ущерба начнут работу специальные комиссии.