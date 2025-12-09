В Курской области готовы наградить бойцов КНДР медалями за вклад в освобождение

В Минобороны РФ направлены предложения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

КУРСК 9, декабря.

© Егор Горожанкин/ ТАСС

КУРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Курские власти сообщили Минобороны РФ о готовности наградить военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики медалями за вклад в освобождение Курской земли. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы направили в министерство обороны свои предложения и указали на готовность наградить наших боевых друзей, наших братьев, воинов Корейской Народной Армии. Ждем позицию министерства обороны, понимаем, что речь идет о военнослужащих другого государства и здесь, на региональном уровне, самостоятельно принимать такие решения считаю неправильным", - сказал Хинштейн.

28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вечно чтить героев из КНДР, помогавших в освобождении Курской области от украинских формирований. Тогда же Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что вскоре в Пхеньяне будет воздвигнут памятник в память о подвигах бойцов КНДР, принявших участие в освобождении Курской области.

Ранее Хинштейн сообщал, что в Курской области создадут памятник боевому братству КНДР и России при поддержке Минобороны РФ. Члены экспертного совета предложили разместить его в сквере Курска, который сейчас благоустраивается.