Эксперты оценили включение мер против ожирения в развитие здравоохранения

Это важный сигнал, что государство все более четко воспринимает заболевание не как частную проблему образа жизни, а как серьезный медицинский и социальный вызов, указал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Включение мер по противодействию ожирению в новую Стратегию развития здравоохранения РФ до 2030 года говорит о том, что ожирение воспринимается на государственном уровне не как частная проблема образа жизни, а как серьезный медицинский и социальный вызов. Об этом сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

"Мы приветствуем то, что в стратегии развития здравоохранения отдельно обозначены задачи по борьбе с факторами риска неинфекционных заболеваний, включая меры по профилактике и лечению ожирения, начиная с детского возраста. Это важный сигнал о том, что государство все более четко воспринимает ожирение не как частную проблему образа жизни, а как серьезный медицинский и социальный вызов, напрямую влияющий на здоровье будущих поколений", - сказал Жулев, слова которого привели ТАСС в пресс-службе компании "Герофарм".

При этом принципиально важно, чтобы заявленные стратегические ориентиры были реализованы в практических действиях, отметил эксперт. Речь идет не только о мотивации к здоровому образу жизни и раннем выявлении рисков, но и о выстраивании полноценной системы медицинской помощи: с понятной маршрутизацией, динамическим наблюдением и доступом к специализированному лечению для тех, кто уже столкнулся с заболеванием.

По его словам, особенно чувствительной остается тема детского и подросткового ожирения. Здесь важны не только профилактические меры, междисциплинарный подход и сопровождение семьи, но своевременная медицинская помощь.

Генеральный директор компании "Герофарм", заместитель председателя Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов подчеркнул, что ежегодно в России из-за осложнений, связанных с ожирением, преждевременно умирают около 300 тыс. человек. Ожирение уже стало одним из ключевых факторов смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

"При этом огромные ресурсы направляются не на профилактику, а на лечение последствий <…>. Но сегодня ожирение - это хроническое заболевание, которое требует мультидисциплинарного подхода. Ожирение из объекта профилактической политики окончательно переводится в категорию заболеваний, требующих долгосрочного клинического лечения, включая фармакотерапию. Пора сместить фокус: вместо борьбы с последствиями - действовать на уровне первопричин. Только так мы сможем кардинально изменить ситуацию", - объяснил Родионов.

О стратегии

Ранее президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года. Соответствующий указ был подписан 8 декабря. Согласно документу, одной из основных задач развития здравоохранения в РФ является борьба с факторами риска неинфекционных болезней, реализация мер, направленных на борьбу с ожирением населения (начиная с детского возраста).