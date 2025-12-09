Марочко: число фигурантов по делу о геноциде на Донбассе вырастет в десятки раз

Военный эксперт сообщил, что список из 41 обвиняемого не окончательный, он пополняется буквально каждый день

Редакция сайта ТАСС

© John Moore/ Getty Images

ЛУГАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Список из 41 обвиняемого по делу о геноциде народа Донбасса не окончательный, по мере расследования преступлений бывшего и действующего политического и военного руководства Украины он увеличится в десятки раз. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

8 декабря в Генпрокуратуре РФ сообщили, что пожизненное лишение свободы грозит 41 обвиняемому из числа бывшего и действующего политического и военного руководства Украины по уголовному делу в РФ о происходившем с 2014 года геноциде населения Донецкой и Луганской народных республик.

"Касаемо этого списка, то он явно неокончательный, поскольку преступления против мирного населения жителей Донбасса продолжаются, геноцид народа Донбасса продолжается, и фигуранты добавляются буквально с каждым днем. Это касается как новых офицеров [ВС Украины], которые выполняют преступные приказы киевского руководства, так и самого высшего руководства в Киеве, которое напрямую отдает приказы о геноциде. <…> Список будет постепенно расти. Я думаю, что на данных фигурантов, имена которых уже обнародованы, собрана доказательная база, а на других, как говорится, дела еще только сшиваются. Эта цифра может возрасти в разы, даже я бы сказал в десятки раз, потому что на протяжении очень длительного времени мы (жители Донбасса - прим. ТАСС) подвергались со стороны Киева всевозможным истязаниям, в том числе тем, что запрещает международное гуманитарное право", - сказал он.

Марочко считает, что пожизненное лишение свободы - оправданная мера для фигурантов упомянутого уголовного дела, поскольку в РФ наложен мораторий на смертную казнь. "Но я все больше и больше сталкиваюсь с таким мнением, среди нашего населения, что для данного контингента нужно сделать исключение и снять мораторий на смертную казнь", - отметил военный эксперт.