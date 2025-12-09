В Чебоксарах начали восстанавливать окна в поврежденных при атаке БПЛА домах

Продолжает работу оперативный штаб, где сотрудники администрации и органов внутренних дел принимают обращения жителей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Рабочие начали восстанавливать окна домов в Чебоксарах в Чувашии, поврежденных при утренней атаке беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов.

Читайте также

В Чебоксарах пострадали 14 человек, сбит 121 БПЛА. Последствия ночной атаки ВСУ

"В текущий момент идет восстановление теплового контура домов. Первые партии стекол уже доставлены, материалы выгрузили, монтажные бригады приступили к работам", - сообщил он.

Трофимов добавил, что во дворе продолжает работу оперативный штаб, где сотрудники администрации и органов внутренних дел принимают обращения жителей. Ранее он также сообщал, что 11 декабря в администрации Ленинского района города состоится расширенный прием граждан для оказания оперативной помощи и консультаций всем пострадавшим жителям.

Утром 9 декабря ВСУ при помощи беспилотников совершили атаку на Чебоксары. По данным властей, в результате пострадали 14 человек, в том числе ребенок. Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил журналистам, что повреждено 15 зданий, в том числе 10 жилых домов. Временное размещение потребовалось четырем жителям Чебоксар. В Чувашии действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.