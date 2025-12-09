AFP: Версальский дворец поднимет цены на билеты для туристов не из Европы

По информации агентства, стоимость билетов вырастет на €3 и будет составлять €35 вместо стандартных €32

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Администрация Версальского дворца решила увеличить стоимость входных билетов для всех туристов, прибывающих из неевропейских стран. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Речь идет о странах, не входящих в Европейскую экономическую зону (Евросоюз, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). По данным AFP, стоимость билетов вырастет на €3 и будет составлять €35 вместо стандартных €32, повышение стоимости составит 9,4%. В администрации дворцового комплекса считают, что такая мера принесет в бюджет учреждения дополнительные €9,3 млн в течение года. Агентство напоминает, что за прошлый год Версальский замок принял 8,4 млн посетителей, из которых 83% иностранцы.

Ранее администрация парижского Лувра объявила об увеличении стоимости входных билетов для туристов из неевропейских стран на 45% до €32. Соответствующее решение было принято в соответствии с рекомендациями Министерства культуры Франции. В течение 2026 года подобная практика должна распространиться и на другие наиболее посещаемые культурные учреждения страны.