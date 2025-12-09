ТАСС: задержанные на границе Турции с Сирией москвичка с сыном вернулись в РФ

Когда именно были возвращены граждане России, не уточняется

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 10 декабря. /ТАСС/. Москвичка Дарья Лучкина и ее сын, задержанные на границе Турции с Сирией, вернулись в Россию. Об этом сообщил ТАСС российский дипломатический источник.

"Они вернулись в Россию", - сказал он, не уточнив сроки.

Ранее в соцсетях сообщалось, что пропавшие более месяца назад в Турции москвичка Дарья Лучкина и ее 10-летний сын были обнаружены на границе с Сирией и доставлены в депортационный центр в городе Адана.

В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщали, что оформят россиянам документы для возвращения на родину. Сроки их возвращения в Россию, как отмечалось, будут зависеть от продолжительности формальных процедур, которые проводят турецкие власти.