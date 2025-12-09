Главную новогоднюю ель России 10 декабря доставят в Кремль

Высота дерева составляет 26 м, отметили в пресс-службе Управления делами президента РФ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России вечером 10 декабря прибудет в Московский Кремль. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления делами президента РФ, для проезда автопоезда к Соборной площади будут открыты Спасские ворота.

Вековое дерево высотой 26 м было выбрано из 24 "кандидатов" в Рузском муниципальном округе Московской области. Специалисты признали, что ель полностью соответствует "кремлевским стандартам" по возрасту, высоте, размаху ветвей, состоянию хвои и возможности безопасной транспортировки. Также большую роль сыграли и "внутренние качества", поскольку дерево должно быть готово перенести температурные перепады и не осыпаться за несколько недель.

Ель спилили 8 декабря, упаковали и подготовили к переезду. К 25 декабря ее установят и украсят. В Управделами отметили, что после праздников дерево, как и во все предыдущие годы, будет отправлено на переработку, а семена из ее шишек будут посажены по всей стране.