В ОП высказались за скорейшее создание отечественного аналога "Роблокса"

Создать российскую платформу с подобной игрой важно для детей в стране, отметил заместитесь секретаря Общественной палаты Владислав Гриб

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Отечественный аналог игровой платформы "Роблокс" (Roblox) необходимо создать в ближайшее время взамен заблокированного американского интернет-сервиса. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб, комментируя сообщения о потоке обращений от детей по поводу ситуации вокруг блокировки платформы.

"Я считаю, что если нет "Роблокса", то должен немедленно, в скорейшие сроки появиться наш аналог. Это все-таки важно для наших детей. Мы должны уважать их мнение и потребности", - сказал Гриб.

По его мнению, прежде чем блокировать зарубежный интернет-сервис, нужно было инвестировать миллиарды рублей и создать игровую платформу для российских игр. "Давайте всегда при отключении чего-то давать альтернативу и развивать российскую платформу", - отметил Гриб.

По его словам, если бы у детей была такая "хорошая, интересная опция" на отечественной платформе, это стало бы решением проблемы.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили об ограничении доступа к американскому интернет-сервису в связи с распространением им материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль фиксирует много детских обращений по ситуации вокруг блокировки игровой платформы "Роблокс".