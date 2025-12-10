Температура воды в теплосетях ТЭЦ в Ангарске составила 117 градусов после аварии

Мэр округа Сергей Петров ранее сообщал, что 10-11 декабря оборудование на ТЭЦ-9 должно выйти на заданные параметры - 125 градусов

ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Температура в сети теплоснабжения на ТЭЦ-9 в Ангарске, где несколько дней назад произошла авария и теплоснабжение было ограничено для более 1,5 тыс. домов, достигла 117 градусов при норме 125 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ангарского округа Сергей Петров.

"Оперативная информация по обстановке в системе теплоснабжения Ангарска на 09.00 (04:00 мск - прим. ТАСС). Теплоисточники: ТЭЦ-10 - в рабочем режиме. На ТЭЦ-9 в работе семь котельных агрегатов. Температура в сети 117 градусов", - написал Петров.

Ранее мэр округа сообщал, что 10-11 декабря оборудование на ТЭЦ-9 должно выйти на заданные параметры - 125 градусов.

7 декабря на теплоисточнике в Ангарске вышел из строя котлоагрегат, еще один котел был отключен 6 декабря из-за неисправности. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1 546 домах, где проживает более 167 тыс. человек. Также под снижение параметров тепла попал 121 социально значимый объект. Введен режим ЧС. Власти организовали пункты временного размещения на 6 тыс. мест. Шесть школ переведены на дистанционное обучение.

В СУ СК России по Иркутской области сообщили, что по факту аварии на ТЭЦ, повлекшей падение температурных показателей в жилых домах Ангарска, начата проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным Иркутского УГМС, днем 10 декабря в Ангарске до минус 26 градуса. Ночью температура воздуха составит до минус 28 градусов.