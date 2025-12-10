Названа причина смерти Леонида Французова

Он умер из-за рака легкого, рассказала жена писателя-сатирика

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Писатель-сатирик Леонид Французов умер 9 декабря в возрасте 87 лет из-за онкологического заболевания. Об этом ТАСС сообщила его жена.

"Он очень долго болел <...>. После отека мозга у него отнялись правая рука и нога, и долго практически лежал, ходить не мог", - сказала собеседница агентства, добавив, что основным заболеванием стал рак легкого.

Французов родился 27 августа 1938 года в Москве. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ. За свою карьеру он создавал сценарии для телепрограмм "Аншлаг", "Голубой огонек", "Спокойной ночи, малыши!", "Кабачок "13 стульев" и "Смехопанорама", а также публиковался в журналах "Огонек", "Крокодил" и других. Его монологи вошли в репертуар Владимира Винокура, Аркадия Райкина, Евгения Петросяна и других артистов.