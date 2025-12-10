Эксперт Паршин назвал плюсы госфинансирования российской анимации для детей

Создатели таких анимационных проектов смогут сосредоточиться на творчестве и получить доступ к уникальной инфраструктуре, считает генеральный продюсер анимационной студии "Клаксон продакшн"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Полное государственное финансирование национальной анимации для детей позволит студиям сосредоточиться на творческой работе, снизив давление коммерческих рисков, и предоставит доступ к уникальной инфраструктуре. Это приведет к увеличению числа проектов, которые будут конкурентоспособны не только на внутреннем, но и на международном рынке, полагает генеральный продюсер анимационной студии "Клаксон продакшн", резидента Московского кластера видеоигр и анимации в "Сколково", Дмитрий Паршин.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

"Инициатива правительства РФ о 100-процентном государственном финансировании производства отечественной анимации позволит студиям сосредоточиться на творческой и производственной работе, снизив давление коммерческих рисков. Наша студия как резидент Московского кластера видеоигр и анимации в инновационном центре "Сколково" уже видит первые плоды такого подхода: это доступ к уникальной инфраструктуре и, главное, к диалогу с государством и технологическими партнерами. Новый законопроект может дополнить эту систему прямым финансированием, создавая более целостные условия для работы. Господдержка приведет к увеличению числа проектов, которые будут конкурентоспособны не только на внутреннем, но и на международном рынке", - сказал он ТАСС.

Возможности для анимации

Эксперт отметил, что спрос на качественный, современный и этичный контент для детей огромен, однако экономика его производства год от года становится все менее сбалансированной. Себестоимость производства анимации значительно выросла из-за удорожания технологий, софта, оборудования и, что критически важно, - из-за необходимости платить конкурентные зарплаты высококлассным специалистам, поскольку талантливые аниматоры, сценаристы, композиторы - главный актив отрасли.

По словам Паршина, на 2025 год студия выпустила 200 минут анимации, то есть 28 эпизодов по различным проектам, а благодаря господдержке будет возможность нарастить производство на 20-25% - до 250 минут в 2026 году. Он уточнил, что "Клаксон продакшн" в 2026 году будет вести работу над развитием двух своих флагманских мультсериалов "Ум и Хрум" и "Команда Флоры". Студия также продолжает создание полнометражного анимационного фильма по мотивам вселенной "Ум и Хрум". Производство фильма осуществляется параллельно и обособленно от текущих проектов, увидеть результат можно будет уже в 2027 году.

"Как продюсер я вижу в господдержке и огромную социальную ответственность. Анимация - один из ключевых форматов для работы с детской аудиторией, и наша задача - предложить им не просто развлечение, а целый мир - сложный, добрый, наполненный смыслами, уважением к традициям и истории. Мы должны дать современным детям новых героев, на которых хочется быть похожим, истории, которые учат выбирать в сложных ситуациях. С таким уровнем поддержки (100-процентное государственное финансирование производства отечественной анимации - прим. ТАСС) у российской анимации есть все шансы пережить новый "золотой век" и подарить миру своих героев", - добавил собеседник агентства.