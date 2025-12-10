Адвокат Лурье назвала политологическую экспертизу Долиной ненаучной

На этот счет есть соответствующее разъяснение Минюста, заявила адвокат покупательницы квартиры артистки Светлана Свириденко

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Судебная политологическая экспертиза, которая была проведена в ходе расследования дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной, не признается Минюстом научной. Об этом ТАСС заявила адвокат покупательницы квартиры артистки Светлана Свириденко.

Читайте также

Что известно о мошенничестве с квартирой Долиной

"Минюст и юридическое сообщество в целом не признает политологическую экспертизу в качестве научной. На этот счет есть соответствующее разъяснение ведомства", - сказала она, отказавшись от иных комментариев.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела, по которому Долина признана потерпевшей, проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза. Там отмечается, что в ходе гражданского судебного спора артистки и покупательницы ее квартиры Полины Лурье выводы этого исследования оспорены не были. Также сообщалось, что в отношении Долиной также была проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Судебная политологическая экспертиза - вид судебной экспертизы, направленный на исследование политических процессов, явлений, документов и действий с целью установления их соответствия законодательству, выявления политических мотивов, анализа политической ситуации и других аспектов, связанных с политической деятельностью. Такие исследования проводят для того, чтобы выявить нарушения законодательства в политической сфере, а также для подтверждения или опровержения фактов, связанных с политической деятельностью.

О деле

13 августа 2024 года появилась информация, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Лурье обратилась в Верховный суд РФ, который является последней инстанцией. Рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье назначено на 16 декабря.