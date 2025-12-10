Долиной провели политологическую экспертизу

В ходе гражданского судебного спора артистки и покупательницы ее квартиры Полины Лурье выводы исследования оспорены не были

Лариса Долина © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Судебная политологическая экспертиза была проведена в ходе расследования дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"На основании постановления руководителя следственной группы старшего следователя специализированного отдела по расследованию преступлений общеуголовной направленности (дистанционные хищения) следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве в рамках уголовного дела, по которому Долина признана потерпевшей, проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза", - сказано в одном из документов, имеющихся в деле. Там отмечается, что в ходе гражданского судебного спора артистки и покупательницы ее квартиры Полины Лурье выводы этого исследования оспорены не были.

Ранее сообщалось, что в отношении Долиной также была проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Судебная политологическая экспертиза - вид судебной экспертизы, направленный на исследование политических процессов, явлений, документов и действий с целью установления их соответствия законодательству, выявления политических мотивов, анализа политической ситуации и других аспектов, связанных с политической деятельностью. Такие исследования проводят для того, чтобы выявить нарушения законодательства в политической сфере, а также для подтверждения или опровержения фактов, связанных с политической деятельностью.

13 августа 2024 года появилась информация, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Лурье обратилась в Верховный суд РФ, который является последней инстанцией. Рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье назначено на 16 декабря.