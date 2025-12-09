Долина прошла психиатрическую экспертизу

В материалах дела не указывается, к какому выводу пришли эксперты

Певица Лариса Долина © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела о продаже ее квартиры по указке мошенников. Об этом сказано в судебных документах, посвященных разбирательству с покупательницей ее недвижимости Лурье, с которыми ознакомился ТАСС.

"В ходе расследования уголовного дела в отношении Долиной проведена комплексная амбулаторная первичная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой комиссией экспертов Психиатрической клинической больницы №1 им. Н. А. Алексеева составлено заключение. Выводы судебной психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела не оспорены, со стороны Лурье о проведении по настоящему делу судебной экспертизы ходатайств не заявлялось", - сказано в документе. Там не указано, к чему пришли эксперты после исследования состояния Долиной.

В свою очередь адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила журналистам, что в момент сделки ее доверительница не сомневалась во вменяемости артистки.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря.

13 августа 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ. Покупательница квартиры артистки Лурье обратилась туда с жалобой.

В новость внесены изменения (07:26 мск) - передается с исправлением в цитате, верно - комиссией экспертов Психиатрической клинической больницы №1 им. Н. А. Алексеева составлено заключение.