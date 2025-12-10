В Белорецке всем потребителям подается тепло

Аварийно-восстановительные работы завершены

УФА, 10 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в Белорецке в Башкирии. Тепло подается всем потребителям, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"По состоянию на 18:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение подается потребителям", - говорится в сообщении.

Накануне прорыв трубы на теплопроводе привел к отключению отопления в 74 многоквартирных домах и ряде социально значимых объектов в Белорецке, среди которых детские сады, школы и дворец культуры. Отопление рассчитывали восстановить к вечеру.