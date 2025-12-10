Эксперт Киселев: 41 фигурант дела о геноциде в Донбассе - это только начало

Список будет увеличиваться, так как это лишь сотая часть украинских преступников, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Список из 41 обвиняемого по делу о геноциде народа Донбасса далеко не окончательный, на данный момент в него вошла лишь сотая часть преступников из числа бывшего и действующего политического и военного руководства Украины. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Виталий Киселев.

8 декабря в Генпрокуратуре РФ сообщили, что пожизненное лишение свободы грозит 41 обвиняемому из числа бывшего и действующего политического и военного руководства Украины по уголовному делу в РФ о происходившем с 2014 года геноциде населения Донецкой и Луганской народных республик.

"Полагаю, что это первый и не последний список. Как мне кажется, он недостаточно корректен с точки зрения отсутствия таких фамилий, как [Игорь] Коломойский - этот олигарх организовывал и поддерживал не просто "майдан" в Киеве, а собирал и финансировал нацбаты "Днепр", "Донбасс", "Айдар" (признан террористическим и запрещен в России - прим. ТАСС) и многие другие, а также вешал плакаты на Днепропетровщине с лозунгом убить русского за $10 тыс. Где он в первом списке? Где [украинский олигарх] Ринат Ахметов, находящийся под покровительством английской разведки и по сегодняшний день финансирующий и поддерживающий нацистские движения ультрасов, тот же запрещенный в России "Азов"? Где та же [экс-премьер Украины] Юлия Тимошенко, которая системно угрожает бросить атомную бомбу и стереть Донбасс с лица земли? Поэтому уверен, что список будет увеличиваться, так как это лишь сотая часть украинских преступников", - сказал он.

Киселев уточнил, что часть упомянутых им украинских преступников причастна к госперевороту и событиям на киевском "майдане", а также началу военного конфликта на Украине в 2014 году.