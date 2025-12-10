В Заполярье назвали фейком информацию об обязательных взносах для жителей

В социальных сетях, чатах пытаются распространить фейковую информацию, сообщили в региональном оперштабе

МУРМАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Информация о введении обязательного единоразового взноса в Мурманской области для поддержания социальной стабильности, которая распространяется в соцсетях, является фейком. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В социальных сетях, чатах пытаются распространить фейковую информацию об обязательном единоразовом взносе жителей для поддержания социальной стабильности. Это фейк", - говорится в сообщении.

Ранее власти Заполярья называли фейком постановление правительства региона о переименовании одной из улиц Мурманска в честь дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, видео с губернатором Андреем Чибисом о привлечении резервистов к службе в зоне проведения СВО, а также приказ об организации подвоза школьников из-за дефицита топлива.