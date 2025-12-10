В ГД предложили уведомлять жителей о переносе сдачи объектов благоустройства

Такой подход обеспечит общественный контроль за соблюдением графиков работ, повысит ответственность заказчиков и подрядных организаций, а также позволит снизить социальную напряженность

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением уведомлять жителей через "Госуслуги", если сдвигаются сроки сдачи социально значимых объектов благоустройства в их районе. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что жители часто сталкиваются с ситуацией, когда заявленные сроки завершения работ срываются, а информация об этом публикуется лишь на специализированных ресурсах, таких как сайт госзакупок, недоступных для большинства граждан. По словам парламентариев, данные о сроках исполнения контрактов и их изменениях фиксируются в Единой информационной системе (ЕИС), а портал "Госуслуги" уже успешно применяет механизмы адресного информирования: граждане автоматически получают уведомления о положенных выплатах, наступлении пенсионного возраста или необходимости замены документов.

"Предлагаем внедрить аналогичный подход для сферы строительства: ввести обязательное автоматическое уведомление граждан через портал "Госуслуги" о переносе сроков сдачи социально значимых объектов благоустройства в их районе. При изменении даты завершения работ в ЕИС система должна автоматически формировать и рассылать push-уведомление жителям соответствующего муниципалитета с указанием нового срока и кратким пояснением причин", - указано в письме.

Авторы запроса считают, что такой подход обеспечит общественный контроль за соблюдением графиков работ, повысит ответственность заказчиков и подрядных организаций, которые будут понимать, что любое отклонение от плана станет публичным фактом, а также позволит снизить социальную напряженность, устранив почву для появления недостоверной информации.