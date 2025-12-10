Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за смерти Мацегоры

Председатель государственных дел КНДР посетил посольство России в Пхеньяне и возложил цветы в память о дипломате

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

СЕУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын 10 декабря посетил российское посольство в Пхеньяне, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью главы дипломатической миссии РФ Александра Мацегоры. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын возложил букет цветов в память об Александре Ивановиче Мацегоре, который отдал свою благородную жизнь укреплению и развитию корейско-российской дружбы", - информирует ЦТАК. Лидер КНДР встретился с членами семьи Мацегоры и сотрудниками посольства.

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что Мацегора был способным дипломатом, внесшим особый вклад в историю корейско-российских дружественных отношений, и был близким другом и товарищем, память о котором навсегда останется в сердцах корейского народа", - добавляет ЦТАК.

Ким Чен Ын назвал огромной утратой для правительств двух стран смерть дипломата, когда открылась "важная историческая фаза в развитии отношений" России и КНДР, подчеркнув, что память о Мацегоре сохранится, а связи двух стран будут укрепляться, как он и хотел.