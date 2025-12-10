Глава МИД КНДР оставила запись в книге соболезнований в посольстве РФ

Посол России в республике Александр Мацегора умер 6 декабря



СЕУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Представители правительства и правящей партии КНДР нанесли визит в российское посольство в Пхеньяне, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью посла РФ Александра Мацегоры. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи оставила запись в книге соболезнований, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Посольство 10 декабря посетили Цой Сон Хи, министр обороны Но Гван Чхоль, заведующий международным отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Ким Сон Нам. "Представители руководства партии и правительства минутой молчания почтили память Александра Мацегоры, который за прошедшие 30 с лишним лет отдавал всего себя развитию корейско-российских дружественных отношений", - указывает агентство. Они выразили соболезнования членам семьи дипломата.

Были возложены венки от имени международного отдела ЦК ТПК, МИД КНДР, международного департамента Министерства обороны КНДР, межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.

"Также Цой Сон Хи оставила запись в книге соболезнований", - указывает ЦТАК. Ранее сообщалось, что сотни человек посетили в среду посольство РФ в Пхеньяне, где открылась книга соболезнований в связи со смертью российского посла Александра Мацегоры.

Среди посетителей был и лидер КНДР Ким Чен Ын. Он встретился с членами семьи дипломата, чтобы выразить соболезнования. Ранее руководитель народной республики направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.

Мацегора умер 6 декабря на 71-м году жизни. Он был послом России в КНДР с декабря 2014 года и внес существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами.