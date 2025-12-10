Председатель кабмина КНДР выразил соболезнования из-за смерти посла РФ

Александр Мацегора умер 6 декабря

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон выразил соболезнования в связи со смертью российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры. Об этом проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее сообщалось, что представители правительства, включая министров иностранных дел и обороны Цой Сон Хи и Но Гван Чхоля, а также правящей партии КНДР посетили российское посольство, чтобы выразить соболезнования. В дипмиссию нанес визит лидер КНДР Ким Чен Ын, он встретился с дипломатами и членами семьи Мацегоры.

Ранее Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину, в которой назвал Мацегору "близким другом и товарищем корейского народа".

Мацегора умер 6 декабря на 71-м году жизни. Он был послом России в КНДР с декабря 2014 года и внес существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами.