В Шереметьево сохраняются ограничения из-за сигнала "Ковер"

В пресс-службе аэропорта сообщили, что 16 рейсов ушли на запасные аэродромы и 21 рейс задержали на вылет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В аэропорту Шереметьево продолжают действовать временные ограничения в воздушном пространстве в связи с срабатыванием сигнала "Ковер". По состоянию на 04:00 мск 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, 21 рейс задержан на вылет, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Шереметьево отметили, что авиакомпании корректируют расписание полетов в целях безопасности, время обслуживания пассажиров увеличено. Узнать статус рейса можно через онлайн-табло и сервисы управления бронированием на сайтах и в мобильных приложениях авиакомпаний, а также в кол-центрах и чат-ботах перевозчиков.

Ситуация в пассажирских терминалах спокойная, обслуживание ведется в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и установленными регламентами, уточнили в аэропорту.

"Аэропорт Шереметьево продолжит информирование по мере обновления данных", - добавили там.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО в целом за ночь сбила 31 БПЛА.

Во всех столичных аэропортах действуют ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщали в Росавиации.