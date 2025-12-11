В Якутии окажут помощь близким погибших при пожаре в селе Октемцы

Также глава республики Айсен Николаев выразил соболезнования родным умерших

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в селе Октемцы. Он поручил оказать им всю необходимую помощь.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших. В такие моменты особенно важно, чтобы люди не оставались один на один с горем. Им будет оказана вся необходимая помощь. Поручил правительству республики и Хангаласскому району обеспечить всю необходимую помощь", - написал Николаев в Max.

В селе Октемцы в Хангаласском районе Якутии загорелись частный дом и гараж. Общая площадь пожара составила 127 кв. м. Погибли пять человек, из них двое - дети. Причина и ущерб устанавливаются дознавателем МЧС России.