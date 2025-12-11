Украденный на Камчатке Дед Мороз вернулся к владельцу

Мужчине, укравшему надувную фигуру, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Украденная фигура надувного Деда Мороза на Камчатке вернулась к законному владельцу, сообщает УМВД России по региону.

"Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. Полицейские вернули новогоднее украшение собственнику. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщает ведомство.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что житель Камчатки, находясь в одном из магазинов, обесточил надувную фигуру Деда Мороза, спустил с нее воздух, погрузил в машину приятеля, которому сообщил, что купил ее. В ходе допроса он пояснил, что совершил кражу в состоянии сильного алкогольного опьянения, но повторил бы свои действия и трезвым, так как очень хотел новогоднего настроения и точно такого Деда Мороза у себя дома. Возбуждено дело.