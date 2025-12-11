В Москве свыше 40 самолетов не смогли приземлиться в ночь на 11 декабря

Порядка 13 самолетов не приняли в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 40 самолетов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы минувшей ночью из-за ограничений, вводимых на прием и отправку бортов. Это следует из подсчетов ТАСС, сделанных на основе данных справочных служб и онлайн-табло столичных аэропортов.

Так, во Внукове не смогли приземлиться 20 бортов, которые вынуждены были сделать временную посадку в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Тбилиси.

Еще 12 самолетов не смогли сесть в Домодедове - их отправили на запасные аэродромы в Уфу, Саратов, Казань и Нижний Новгород. Один борт, следовавший из Аддис-Абебы, временно совершил посадку в Варшаве.

Порядка 13 самолетов не приняли в аэропорту Шереметьево - их, согласно данным онлайн-табло, перенаправили также в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Астрахань. Кроме того, два летевших сюда самолета сделали временную посадку в Домодедове и Внукове.

В Самару и Нижний Новгород были вынуждены отправиться три борта, следовавших в Жуковский. При этом, как пояснил ТАСС представитель аэропрта, здесь также приняли два самолета, следовавших в другие аэропорты столицы - один пассажирский и один грузовой

Ограничения в работе аэропортов Москвы были введены около 01:00 мск в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. В 07:59 мск Росавиация сообщила, что ограничения сняли.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, что с начала суток силами ПВО был сбит 31 вражеский беспилотник, летевший к столице, а всего с вечера среды было сбито 32 БПЛА.