Опрошенные россияне предпочитают встречать Новый год в небольших компаниях

Согласно исследованию "Циана", 80% всех бронирований на период с 31 декабря по 11 января пришлись на квартиры

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Среди бронирований жилья на новогодние праздники 80% пришлось на квартиры - в большинстве случаев на компании из трех человек. В свою очередь, самыми востребованными новогодними фильмами признаны "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Морозко", говорится в совместном исследовании онлайн-кинотеатра "Кион" и платформы операций с недвижимостью "Циан", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Согласно исследованию "Циана", 80% всех бронирований на период с 31 декабря по 11 января пришлись на квартиры, а 20% - на загородные дома. Квартиры арендуют, как правило, для компаний из трех человек. Загородные дома бронируют группами побольше - в среднем на шестерых. Тренд сохраняется во всех регионах России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми востребованными картинами в онлайн-кинотеатре "Кион" стали фильмы Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Карнавальная ночь", а также детские сказки "Морозко" и "Вечера на хуторе близ Диканьки". В период с ноября по декабрь среди россиян особой популярностью пользуются детективный триллер "Бар "Один звонок", детектив "Дорогой Вилли" и российско-турецкая мелодрама "Близкое счастье".

Исследователи отмечают, что также стабильно высокие позиции удерживают многосерийный детектив "Зверобой" и комедия "Колбаса" с Дмитрием Нагиевым. "Для создания новогоднего настроения зрители включают комедию "Совсем ошалели" с Гошей Куценко и Анной Михалковой - романтическую историю о праздничных приключениях", - заключили авторы документа.