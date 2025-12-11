Сын Делона требует исключить из завещания актера свою сестру

Ален-Фабьен оспаривает волеизъявление отца, составленное за два года до смерти

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Младший сын французского актера Алена Делона Ален-Фабьен потребовал от швейцарской юстиции исключить из завещания отца собственную сестру Анушку.

Читайте также

"Аве мне!" Как француз Ален Делон похитил сердца советских зрителей

"Я требую, чтобы она не получила ни сантима", - заявил в эфире радиостанции RTL 31-летний Ален-Фабьен, решивший оспорить последнее завещание, составленное отцом за два года до смерти. Суд состоится в марте 2026 года.

Тяжба наследников кинозвезды касается суммы почти в €300 млн, в которую эксперты оценивают состояние самого высокооплачиваемого актера Франции. Согласно последней версии завещания, именно дочери достались доходы от авторских прав актера, снявшегося за свою жизнь почти в сотне кинолент, многие из которых стали культовыми.

По утверждению Делона-младшего, чтобы добиться этой поправки к первоначальному завещанию, 35-летняя Анушка и ее сообщники насильно забрали отца из клиники в Швейцарии, где он восстанавливался после инсульта, и привезли к нотариусу, чтобы подписать новый документ.

Ален-Фабьен протестует также против намерений сестры и старшего брата, 61-летнего Энтони, продать фамильную усадьбу в Души, на территории которой похоронен кумир нескольких поколений французов.

Ален Делон умер 18 августа 2024 года на 89-м году жизни в своем поместье в Души под Орлеаном. Ему принадлежит абсолютный рекорд французского кинематографа - его картины посмотрели в общей сложности более 135 млн зрителей. Делон прославился своими ролями в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard, 1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969), а также в советско-французском фильме "Тегеран-43" (1980). В мае 2019 года на Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино. Актер владел сетью ресторанов, футбольным клубом, а также брендами модной одежды и парфюмов.