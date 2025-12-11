В Волгоградской области жильцам обрушившегося дома окажут психологическую помощь

Глава Камышинского района Елена Береговая координирует оказание помощи

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты центра социального обслуживания окажут психологическую помощь жителям частично обрушившегося дома в городе Петров Вал Волгоградской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Камышинского района.

"Глава Камышинского района Елена Береговая координирует оказание помощи эвакуированным жильцам. <...> Пострадавшим также окажут психологическую помощь специалисты Камышинского центра социального обслуживания населения", - говорится в сообщении.