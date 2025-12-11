Жильцы обрушившегося дома в Волгоградской области вернулись в квартиры

У родственников разместились 12 человек

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Жители двух из трех подъездов частично обрушившегося дома в Волгоградской области вернулись в квартиры после обследования здания. Жители 12 квартир разместились у родственников и знакомых, один человек воспользовался пунктом временного размещения, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

"По итогам обследования дома, пострадавшего, по предварительной версии, в результате хлопка газа, принято решение о возвращении жильцов двух из трех подъездов в свои квартиры. В этих секторах дома сохранена подача всех коммунальных ресурсов", - говорится в сообщении.

Жители 12 квартир разместились у родственников и знакомых, один человек воспользовался пунктом временного размещения, добавили в администрации региона. Часть здания, в котором случился инцидент, отключена от коммунальных ресурсов - здесь продолжаются работы оперативных и специализированных служб.