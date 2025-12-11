ТАСС: солдатам ВСУ у Коровьего Яра не доставляют припасы

В радиоперехвате разговора украинского военнослужащего с командованием слышно его недовольство и требование быстрее доставить пакеты с припасами, поскольку они уже долгое время не получают еды

Редакция сайта ТАСС

© Narciso Contreras/ Anadolu via Getty Images

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Командование 66-й бригады ВСУ в районе Коровьего Яра ДНР не доставляет припасы своим военнослужащим. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В радиоперехвате разговора украинского военнослужащего с командованием слышно его недовольство и требование быстрее доставить пакеты с припасами, поскольку они уже долгое время не получают еды. Командование в свою очередь заверяет солдата в том, что "сегодня все будет", чему украинский военнослужащий не верит.

"Почти все логистические дроны ВСУ не достигают цели, что вызывает в радиоэфире истошные крики боевиков. "Птички" сбиваются нашими средствами РЭБ, дронами-перехватчиками и мобильными огневыми группами, а подходы контролируются ударными БПЛА", - пояснили в российских силовых структурах.