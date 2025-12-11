ТАСС: солдатам ВСУ у Коровьего Яра не доставляют припасы
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Командование 66-й бригады ВСУ в районе Коровьего Яра ДНР не доставляет припасы своим военнослужащим. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
В радиоперехвате разговора украинского военнослужащего с командованием слышно его недовольство и требование быстрее доставить пакеты с припасами, поскольку они уже долгое время не получают еды. Командование в свою очередь заверяет солдата в том, что "сегодня все будет", чему украинский военнослужащий не верит.
"Почти все логистические дроны ВСУ не достигают цели, что вызывает в радиоэфире истошные крики боевиков. "Птички" сбиваются нашими средствами РЭБ, дронами-перехватчиками и мобильными огневыми группами, а подходы контролируются ударными БПЛА", - пояснили в российских силовых структурах.