В Вологодской области восстановили прерванное в снегопады электроснабжение

Энергетики включили 1920 км линий электропередачи и 1288 трансформаторных подстанций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные бригады ПАО "Россети Северо-Запад" восстановили электроснабжение потребителей в Вологодской области, прерванное в результате аварийных отключений после снегопада. Сейчас компания продолжает отрабатывать индивидуальные заявки потребителей, сообщила пресс-служба энергохолдинга.

"Россети Северо-Запад" восстановили электроснабжение потребителей по основной сети в Вологодской области после сильного снегопада. Энергетики включили 1920 км линий электропередачи и 1288 трансформаторных подстанций. Вологодский филиал "Россети Северо-Запад" продолжает работать в особом режиме. Энергетики отрабатывают индивидуальные заявки потребителей", - говорится в сообщении.

По информации заместителя губернатора Евгении Мазановой, которую разместил позже в своем Telegram-канале глава региона Георгий Филимонов, на 22:00 электроснабжение отсутствует у 990 жителей 25 населенных пунктов Череповецкого округа. Отключения повторные, аварийно-восстановительные работы продолжаются в ночное время. Их планируется завершить к 10 часам 12 декабря.

Как сообщил ранее в четверг директор Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Константин Котиков, технологические нарушения начались в ночь на 10 декабря, в основном из-за налипания снега на ЛЭП и падения на них деревьев. На ликвидацию аварий были привлечены также бригады энергетиков из соседних регионов Северо-Запада.

По данным замгубернатора Евгении Мазановой, всего в зону массовых отключений попали 411 населенных пунктов, более 15 тыс. человек и 20 социально значимых объектов. Попавшие под отключение соцобъекты, котельные и водозаборы, социальные объекты подключили к резервным источникам электроснабжения.

В пятницу в регионе ожидается резкое похолодание, после оттепели до плюс 3 температура опустится до минус 2-4 градусов, а в ночь на субботу - до 7-9 градусов мороза, прогнозирует Вологодский гидрометцентр.