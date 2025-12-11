Экипаж российского сегмента МКС поздравил россиян с Днем Конституции

Космонавты подчеркнули, что праздник символизирует единство народа России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Олег Платонов и Сергей Микаев поздравили граждан Российской Федерации с Днем Конституции с борта Международной космической станции (МКС). Видеообращение российского экипажа опубликовано госкорпорацией.

Читайте также

День Конституции РФ. История основного закона и его изменения

"Дорогие соотечественники! Друзья! Мы, космонавты Роскосмоса, Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов, поздравляем вас с борта МКС с Днем Конституции РФ! Этот праздник символизирует единство народа нашей великой страны, ее независимость и стремление к справедливости. Конституция является основой наших прав и свобод, гарантией стабильности и процветания каждого гражданина России", - отметил Кудь-Сверчков.

"В основе этого документа - наши культурные, исторические и правовые традиции. Конституция объединяет многочисленные народы России, помогает сплотиться, вместе жить и работать на благо нашей великой страны. В единстве - сила нашей Родины, и это подтверждает многовековая история российского государства", - сказал Микаев.

"Уважение к конституции необходимо закладывать уже с детства. И здесь каждый из нас, живущий в России, должен приложить усилия к тому, чтобы воспитывать новое поколение граждан нашей страны в любви к России, прививать гордость и любовь к Родине. Мы желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах, процветания и уверенности в будущем. С праздником", - добавил Платонов.

12 декабря в России ежегодно отмечается памятная дата - День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны. Конституция вступила в силу в день официальной публикации - 25 декабря. Новый основной закон внес существенные изменения в систему высших органов государственной власти. Система Советов, включая Съезд народных депутатов, была ликвидирована. Главой государства стал президент РФ, а должность вице-президента была упразднена. В конституции был закреплен принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, а также определено федеративное устройство страны.