В Кировском районе Петербурга приступили к демонтажу лопнувшего трубопровода

В ближайших зданиях из-за ремонта временно отключили отопление и горячее водоснабжение

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты начали демонтаж лопнувшего трубопровода на улице Маршала Казакова в Кировском районе Санкт-Петербурга. В ближайших зданиях на время отключили отопление и подачу горячей воды, сообщается в Telegram-канале АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"По состоянию на 00:30 теплоэнергетики добрались до магистрали и приступили к демонтажу лопнувшего трубопровода. <...> В связи с ремонтом в ряде близлежащих зданий временно отключено отопление и горячее водоснабжение", - говорится в сообщении.

В ближайшие 18 часов специалистам предстоит удалить ненадежный участок, установить новую трубу и провести запуск теплоносителя. В организации подчеркнули, что все автомобили с места эвакуированы, владельцам будет возмещен реальный ущерб.

Ранее сообщалось, что в результате аварии под асфальт провалились четыре легковых автомобиля. Также из-за разлива кипятка два человека получили ожоги разной степени тяжести. Одному из пострадавших была оказана помощь на месте, второго госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. По информации пресс-службы "Теплосети", сроки ремонтных работ трубы - 24 часа.

Следственный комитет Санкт-Петербурга расследует инцидент. Ведется проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.