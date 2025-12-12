Асаул: условия Мосгортранса позволяют совмещать работу и воспитание девяти детей

Компания трепетно относится к многодетным мамам, создавая необходимые условия, заявил руководитель

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Руководитель ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул в интервью ТАСС рассказал о сотруднице предприятия, которая воспитывает 9-х детей. Компания трепетно относится к многодетным мамам, создавая все условия для возможности совмещения работы и воспитания детей.

"Мы создаем для женщин все условия. Так, на конечных станциях почти везде есть отдельные комнаты и душевые кабины, чтобы они могли отдохнуть в приватной обстановке. Конечно, даем сотрудницам возможность работать по гибкому графику, поскольку многие совмещают работу с воспитанием детей. Одна из наших медсестер, которая занимается предрейсовым и послерейсовым осмотром, успевает воспитывать сразу девять детей", - сказал он.

В Мосгортрансе работает 14 тыс. водителей, из них более 1 тыс. - женщины. Из них 70% являются многодетными.

Полный текст интервью будет опубликован 14 декабря в 09:00.