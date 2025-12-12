Угрозу цунами для Курильских островов не объявляли после землетрясения в Японии

Подземные толчки могли ощутить жители села Малокурильское на острове Шикотан

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Опасность цунами после произошедшего в Японии землетрясения магнитудой 6,7 не объявлялась для Курильских островов в Сахалинской области. Жители села Малокурильское, расположенного на острове Шикотан, могли ощутить подземные толчки, сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Тревогу цунами для Курильских островов не объявляли. Данные об ощутимости на Итурупе и Кунашире не поступали. Могли ощутить в Малокурильском до 2 баллов", - говорится в сообщении.

Ранее национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что у побережья северо-восточной японской префектуры Аомори зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7, объявлена угроза цунами в 1 м. Предупреждение об угрозе цунами касается побережья префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также юго-восточного побережья Хоккайдо.