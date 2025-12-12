Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок в центр города

Водителям советуют соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на телефон и заранее планировать маршруты

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал жителям и гостям Москвы выбирать метро для поездок в центр столицы из-за ожидаемых локальных ограничений движения и снижения скорости на дорогах в связи с погодными условиями. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

"В связи с локальными ограничениями движения для поездок в центр рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в дороге. На дорожное движение могут повлиять: локальные ограничения движения, снижение скорости из-за погоды, короткий рабочий день, мелкие ДТП, ремонтные работы на дороге", - говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, не отвлекаться на телефон во время движения. Им также рекомендуют планировать маршруты заранее.

Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД круглосуточно следят за ситуацией на дороге, добавили там.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в пятницу москвичей ожидает опасная погода. В этот день прогнозируется ухудшение видимости, гололед, дождь, ветер и мокрый снег.