Более 94% опрошенных украинцев считают серьезным скандал вокруг Миндича

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Большинство украинцев считают коррупционный скандал вокруг бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича очень серьезным и не верят в то, что виновные будут наказаны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром украинского издания "Деловая столица".

По результатам исследования, 94,5% граждан считают скандал вокруг Миндича "серьезным". Из них 60,5% - называют его "очень серьезным", еще 43% - "достаточно серьезным". В то же время 64% опрошенных не верят в то, что виновные в коррупционном скандале будут наказаны. Лишь 8% респондентов считают реакцию властей на скандал достаточной. Коррупцию в целом назвали главной проблемой Украины 73% граждан.

Опрос проводился онлайн со 2 по 7 декабря. В исследовании приняли участие 1 200 респондентов, проживающих на подконтрольной Киеву территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,89%.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский его уволил.