В Петербурге число жалоб на работу мобильного интернета достигло 14 тыс.

Перебои наблюдаются второй день

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Число жалоб жителей Петербурга на работу мобильного интернета достигло почти 14 тыс. за последние сутки, следует из данных сервиса Downdetector. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи, на вышках сотовой связи отключают мобильный интернет с целью безопасности, а сотовые операторы могут отключать мобильный интернет в силу собственных причин.

"Действительно, работа мобильного интернета нестабильна. С одной стороны, мобильный интернет может работать хуже в районах, граничащих с Ленобластью, из-за атак БПЛА - на вышках сотовой связи отключают мобильный интернет с целью безопасности. С другой - сотовые операторы могут отключать мобильный интернет в силу собственных причин, при этом они не обязаны информировать об этом комитет", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Перебои в работе мобильного интернета в Петербурге наблюдаются второй день.

Мобильный интернет, в частности в сети МТС, работает с ограничениями в Санкт-Петербурге. Перебои наблюдаются также в Ленинградской области.