В РФ возобновилось распространение шпионского ПО под видом WhatsApp

По словам и.о. директора по информационной безопасности UserGate Дмитрия Овчинникова, установка такого программного обеспечения на устройство чревата выгрузкой хакерами информации, в том числе учетной, а также взломом учетной записи на "Госуслугах"

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Приложение с названием WhatsApp Gold вновь начало распространяться в самом WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) среди россиян на фоне ситуации вокруг мессенджера. Специалист из компании UserGate сообщил ТАСС, что это софт для кибершпионажа.

Предложение установить тот же WhatsApp Gold - известный вектор мошенничества, сообщения о ПО с таким названием встречались и до начала 2020 годов. В компаниях F6 и "Мегафон" сообщали ТАСС об обнаружении сайтов, продвигающих такие же подделки Telegram, YouTube и TikTok - троянов TikTok 18+, YouTube Ultra, Telegram Unlock и так далее.

По словам и.о. директора по информационной безопасности UserGate Дмитрия Овчинникова, установка такого ПО себе на устройство чревата выгрузкой хакерами информации, в том числе учетной, а также взломом учетной записи на "Госуслугах". WhatsApp Gold продвигается как способ полностью восстановить работоспособность мессенджера, но "все предложения по установке дополнительного ПО следует сразу расценивать как мошеннические", указал он.

Роскомнадзор ранее сообщал о последовательном введении ограничений против WhatsApp в России из-за нарушения законодательства, мессенджер может быть полностью заблокирован в стране в случае дальнейшего невыполнения предъявляемых к нему требований. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в интервью ТАСС заявил, что не видит проблемы в блокировке WhatsApp в России при наличии Мax.