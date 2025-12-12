На Ставрополье получат первый урожай бананов в 2027 году

Также в Ставропольском крае намерены начать выращивать и другие тропические фрукты

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первый урожай российских бананов рассчитывают получить в Ставропольском крае в 2027 году. Также в крае намерены начать выращивать и другие тропические фрукты, рассказал в интервью ТАСС губернатор региона Владимир Владимиров.

"У региона сейчас два новых направления: ягодное производство и проект по выращиванию бананов. <…> В 2027 году попробуем российский банан - спасибо Минсельхозу России за поддержку. Если у нас получится вырастить качественные и вкусные бананы, поверьте, мы на этом не остановимся. Ставропольский край будет дальше развивать это направление и выращивать другие тропические фрукты", - сказал Владимиров.

По его губернатора, несмотря на то что Ставрополье расположено в зоне мягкого и теплого климата, выращивание бананов оказалось непростой задачей.

"Решались вопросы энергоснабжения, водоснабжения, дорожной инфраструктуры. В крае уже работают теплицы в Кочубеевском округе, выращивают различные ягоды - от клубники до голубики", - добавил руководитель региона.

Ранее в пресс-службе губернатора края журналистам сообщали, что проект по выращиванию бананов сорта "Анамур" предполагает строительство в окрестностях Невинномысска тепличного комплекса площадью 45,9 га. По планам, проект стоимостью около 3 млрд рублей позволит выращивать 21,5 тыс. тонн бананов в год и создать 57 новых рабочих мест.